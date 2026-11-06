Van'da sağanak yüksek kesimlerde kara dönüşünce Karabet Geçidi'nde ulaşım aksadı - Son Dakika
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Van'da sağanak yüksek kesimlerde kara dönüşünce Karabet Geçidi'nde ulaşım aksadı

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Van\'da sağanak yüksek kesimlerde kara dönüşünce Karabet Geçidi\'nde ulaşım aksadı
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Van'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken görüş mesafesi düştü, sürücüler güçlük çekti; ekipler yolu açık tutmak için hazır bekliyor.

Van'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte iki gündür etkili olan yağışın ardından Artos ve Erek Dağlarının zirveleri beyaza büründü.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 metre rakımlı Karabet Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı ağır tonajlı araçlar yol kenarında bekledi.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı bölgede Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için hazır bekliyor.

Jandarma ekipleri de sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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