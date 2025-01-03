Van'da sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler Filistin için yürüdü - Son Dakika
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Van'da sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler Filistin için yürüdü

Van\'da sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler Filistin için yürüdü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

03.01.2025 16:16
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Edebiyat Fakültesi önünde sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler "Van YYÜ ailesi olarak Gazze'de devam eden zulme sessiz kalmamak için yürüyoruz" sloganıyla bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Gazze'de soykırım var", "İnsan insana karşı nasıl bu kadar acımasız olur dede", "Gazze direnişini selamlıyoruz", "Bebeklerimizin çığlıkları duyulmadı, donarak öldüler", "Zalime meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur" ve "Bebekler ölürken dünya neden sessiz" yazılı dövizlerle merkezi yemekhane binasına kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan tıp fakültesi öğrencisi Sıbğatullah Eren Altınkum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini hatırlattı.

Saldırılarda masum çocuklar ve kadınların öldürüldüğünü belirten Altınkum, şunları kaydetti:

"Sayılarla verdiğimiz bu veriler ne kadar büyük bir insanlık dramıdır farkında mıyız? Yeni bir yıla girdiğimiz için tüm dünyada kutlamalar yapıldı. Her 10 dakikada bir, çocuklar öldürülüyor. Dünyada nefes almaya utandığımız bu süreçte yeni yıl için kutlamaların yapılması akıl tutulması değil midir? Gazze'ye atılan 87 bin ton patlayıcı Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının üç katına eşdeğer. Hiroşima derken bile tüylerimiz diken diken olurken, Gazze'yi neden bir film izler gibi izliyoruz."

Sağlık tesislerinde korunma ilkesinin hiçe sayılıp hastanelerin hedef alındığına dikkati çeken Altınkum, "Yıkılmadık bina bırakmayan katiller, bu sefer de mülteci kampındaki çadırlara saldırıyor. Çadırlara yapılan bombardımanların sonucu birçok insan yanarak şehit oldu. Bu saldırılardan kurtulan Gazze halkı bu sefer açlık ve soğuk hava şartlarıyla karşı karşıya kalıyor. Hava şartları nedeniyle birçok çadırı su basıyor. Gazzeli kardeşlerimiz ısınma ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamıyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan bir tiyatro gösterisi sergiledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler Filistin için yürüdü - Son Dakika

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