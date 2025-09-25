Barışmaya giden anne ve iki oğlu öldürüldü - Son Dakika
Barışmaya giden anne ve iki oğlu öldürüldü

Barışmaya giden anne ve iki oğlu öldürüldü
25.09.2025 00:18
Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarındaki husumeti sona erdirmek için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan anne ile 2 oğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, jandarma, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde husumetli iki ailenin barışmak için yaptığı buluşma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda anne ile iki oğlu hayatını kaybetti, jandarma 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

BARIŞ BULUŞMASI SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Gürpınar'a bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri, barış görüşmesi için bir araya geldi.

Aslan ailesinin evine giden B.Ö. (70) ile oğulları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) burada silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu anne ve iki oğlu olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı.

ANNE VE İKİ OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve iki oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sonrası soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Aslan ailesinden 4 kişiyi gözaltına aldı. İki aile arasında gerginlik sürerken, bölgede yeni bir olay yaşanmaması için mahallenin giriş çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Suç, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barışmaya giden anne ve iki oğlu öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 646464ak:
    bu hırtlar asla insan olmayacak nafile barış süreci de hikayyeee emin olunn 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Barışmaya giden anne ve iki oğlu öldürüldü - Son Dakika
