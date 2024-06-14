Van'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda düzenlenen operasyonlarda, 29 sokak satıcısı hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda, 260,75 gram esrar, 32,61 gram sentetik uyuşturucu, 4,6 gram sentetik kannabinoid ve 21 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından, 25'i ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

14.06.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07-13 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 260,75 gram esrar, 32,61 gram sentetik uyuşturucu, 4,6 gram sentetik kannabinoid, 21 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 25'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Van, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:48 Karşılaşmalar Temmuz’da İşte Fenerbahçe’nin oynayacağı hazırlık maçları Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:36:04. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement