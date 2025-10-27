Feci kaza! Yakıt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
Feci kaza! Yakıt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Feci kaza! Yakıt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
27.10.2025 19:19
Van-Hakkari karayolu üzerindeki kazada, yakıt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Van- Hakkari karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj gölü yakınlarında yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı.

Van-Hakkari karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü yakınlarında Van'dan Hakkari yönüne giden yakıt tankeri, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FECİ KAZADA BİLANÇO AĞIR

Otomobilde sıkışanlar itfaiyenin müdahalesiyle çıkartılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapandı. Bu nedenle araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

