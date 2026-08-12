Van'da Taşkın Önleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Van'da Taşkın Önleme Çalışmaları Devam Ediyor

Van\'da Taşkın Önleme Çalışmaları Devam Ediyor
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Gürpınar'da DSİ, taşkın riskini azaltmak için dere ıslah çalışmaları yürütüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Van'ın Gürpınar ilçesinde taşkınların önlenmesi amacıyla başlatılan dere ıslah çalışmaları devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte taşkın riskinin azaltılması, yerleşim alanlarının ve tarım arazilerinin güvence altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi'nde DSİ'nin makine parkı ve personel gücüyle dere ıslah çalışmaları yapılıyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Van'da taşkınlarla mücadele kapsamında önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Kentin birçok noktasında taşkın koruma çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Balta, şunları kaydetti:

"Van ilimizin birçok noktasında sürdürdüğümüz taşkın koruma projelerine Gürpınar ilçemizin Taşdöndüren Mahallesi'nde kendi makine parkımız ve teknik personelimizin imkanlarıyla yürüttüğümüz dere ıslah çalışmalarını da ekledik. 10 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 800 metre uzunluğunda servis yolu ve taş tahkimatlı dere ıslahı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra dere yatağında taşkın riskini artıran rüsubat ve birikmiş malzemeler temizlenerek suyun güvenli ve kontrollü akışı sağlanacaktır. DSİ olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaya yönelik yatırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki taşkın riskinin önemli ölçüde azaltılacağını vurgulayan Balta, "Taşdöndüren Mahallesi'nde yürüttüğümüz taş tahkimatlı dere ıslah çalışmaları sayesinde dere yatağının düzenli akışı sağlanacak, taşkınların yerleşim alanları ile tarım arazileri üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilecektir. Böylece hem vatandaşlarımızın yaşam alanlarının hem de bölgedeki verimli tarım arazilerinin taşkınlara karşı daha güvenli ve dayanıklı hale gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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