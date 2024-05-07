Van'da tekstil fabrikalarının sayısı artıyor, istihdam alanları gençlere fırsat sunuyor - Son Dakika
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Van'da tekstil fabrikalarının sayısı artıyor, istihdam alanları gençlere fırsat sunuyor

Van\'da tekstil fabrikalarının sayısı artıyor, istihdam alanları gençlere fırsat sunuyor

Van'da devletin sağladığı desteklerle sayıları her geçen yıl artan tekstil fabrikaları, gençler için yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sunuyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan 4 yeni fabrikanın tamamlanmasıyla 2 bin kişi daha istihdam edilecek.

07.05.2024 11:19
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Van'da devletin sağladığı desteklerle sayıları her geçen yıl artan tekstil fabrikaları, gençler için yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sunuyor.

Teşviklerden yararlanmak amacıyla bölgeye gelen yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesindeki 42 hektarlık alanda oluşturulan Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesinde 4 fabrikanın daha temeli atıldı.

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapımı devam eden fabrikaların eylül ayında tamamlanarak yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor.

Söz konusu fabrikaların üretime başlamasıyla kentteki 2 bin gencin istihdam edilmesi, nakliye ve diğer sektörlerle binlerce kişiye yeni iş kapılarının açılması bekleniyor.

Van Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine, kentin imarı ve inşası, halkın refahı için eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden turizme, istihdamdan ulaşıma kadar birçok alanda hizmet yaptıklarını söyledi.

OSB'de iş insanlarının üretime ve ekonomiye büyük katkı sunduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Güzel işler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İstihdama katkıyı çok önemsiyoruz. Burada üretimin yapılması kentimiz için çok önemli. Kıymetli çalışanlarımız alın teriyle ülkemizin ilerlemesini sağlıyor. Biz de bakanlıklarımızın ve valiliğin desteğiyle üretim kapasitesinin artırılması için 4 fabrika daha yapıyoruz. Yapımı devam eden fabrikalarımız bittiğinde 2 bin kişiyi daha istihdam edeceğiz."

"Yapımı devam fabrikalarımıza talepler var"

YİKOB'a ait 6 fabrikanın 5'inde üretimin devam ettiğini anlatan Balcı, bu fabrikalarda da halihazırda 2 bin kişinin istihdam edildiğini vurguladı.

Yeni fabrikaların tamamlanmasıyla 9 fabrikada 4 bin kişinin istihdam edileceğini dile getiren Balcı, "OSB, kent için çok kıymetli ve burada çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 5-6 yıl içinde 100 bin kişinin bu sektörde istihdam edileceğini düşünüyorum. Yapımı devam fabrikalarımıza talepler var. Tamamlayıp, yatırımcılara tahsis ettiğimiz zaman üretime katkı sağlayacak hale gelmiş olacak." diye konuştu.

"Gençlerimiz ve çocuklarımız geleceklerine umutla bakıyorlar"

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, son yıllarda kentin birçok noktasında ve OSB'de yatırımların olduğunu belirtti.

Bölgede teknolojik ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin yaygınlaştığını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan yatırımlarla istihdama katkı sağlıyoruz. Hem şartlarımız hem de alanlarımız yapılan yatırımlara uygun. Kentimiz potansiyel olarak güçlü bir yapıda yer alıyor. OSB'de 100 hektarlık bir alanı tekstil sektörüne ayırdık. Son 3 yıl içinde tekstil bölgesinde ulusal kapasitede üretim yapan 20'nin üzerinde firma yatırım yaptı. Gençlerimiz ve çocuklarımız geleceklerine umutla bakıyorlar. Kendi bölgelerinde istihdam edilecekleri imkanı buluyorlar ve biz de bundan mutlu oluyoruz. 21 yaş ortalamasıyla ülkenin en genç nüfusuna sahibiz. Bakanlıklarımızın desteği ve paydaş kurumlarımızla yaptığımız çalışmalar sayesinde üretim alanları kuruyoruz."

Kentte tekstil sektörünün geliştiğine dikkati çeken Aslan, gençlerin yanı sıra özelikle kadınların da memleketlerinde çalışarak istihdama dahil olmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Vatandaşların ve işverenlerin hayatını kolaylaştırmak için OSB'deki altyapıyı güçlendirdiklerini söyleyen Aslan, "Her gün biraz daha büyüyüp, kapasitemizi artırıyoruz. Devletimiz, hükümetimiz ve diğer kurumlarımız da gerekli katkıları sunuyor. 6. bölgede yer aldığımız için işverenler, vergi indirimleri, yurt dışı ithal makina alımlarında gümrük vergisi muafiyeti, yurt içinde alınan makinalarda KDV muafiyeti, teşvik ve sigorta primleri gibi birçok destekten yararlanabiliyorlar. İşverenler, ilimize yaptığı her yatırımın karşılığını fazlasıyla alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kentin istihdamına katkı sağlayacak 4 fabrikanın yapımının devam ettiğini anlatan Aslan, "Eylül ayında fabrikaları açmayı hedefliyoruz. Yapımı devam eden fabrikalar tamamlandığı zaman 2 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yerel paydaşlarımızla belirlediğimiz istihdam hedefi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu da sağladığımız zaman artık Van'da işsizlik sorununu konuşmayacağız. Ekonomik gücümüzü daha üst seviyelere çıkararak, vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürdürmelerini sağlayacağız." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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