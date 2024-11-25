Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce,17-24 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, 7 terör örgütü PKK/KCK, 1 dini istismar eden terör örgütü, 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Terör Operasyonu: 11 Zanlı Gözaltında - Son Dakika
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