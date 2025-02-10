Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 2-9 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 1 terör örgütü PKK/KCK, 1 dini istismar eden terör örgütü ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Terör Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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