Van\'da Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 2-9 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 1 terör örgütü PKK/KCK, 1 dini istismar eden terör örgütü ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.