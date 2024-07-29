Van'da terör operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 21-28 Temmuz tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 8 terör örgütü PKK/KCK ile 3 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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