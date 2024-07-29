Van'da terör operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

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Van'da terör soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 21-28 Temmuz tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 8 terör örgütü PKK/KCK ile 3 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.