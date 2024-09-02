Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 15 Gözaltı

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Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 19 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, 11 terör örgütü PKK/KCK ve 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.