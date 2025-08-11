Van'da terör soruşturmaları kapsamında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 27 Temmuz-10 Ağustos'ta yürüten çalışmalarda, 6 terör örgütü PKK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Terör Soruşturmaları: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?