Kaza, Çaldıran ile Özalp yol ayrımındaki Oruçlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İki ilçenin yol ayrımında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. 4 kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için Van'a getirildi.
Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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