Van\'da Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı düzenlendi

Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Mili Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün himayesinde Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde yapılan çalıştay, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Çalıştayda, imam hatip okullarında yürütülen sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile okul tanıtımları, bir üst öğrenime hazırlık çalışmaları, okullar arasındaki farkın azaltılmasına yönelik konular görüşüldü.

Katılım belgelerinin verilmesiyle sona eren çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Müdür Yardımcısı Recep Türk, Din Öğretimi Şube Müdürü Muhammed Karakaya, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.