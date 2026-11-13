Van'da uyuşturucu operasyonlarında 92 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Van'da uyuşturucu operasyonlarında 92 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 12 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonlarda 92 şüpheli yakalanırken 62 bin sentetik hap, 10 kilogram skunk ve 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Van'da uyuşturucu madde imal veya ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 12 ilçede düzenlenen operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda 62 bin sentetik hap, 10 kilogram skunk, 1 kilogram metamfetamin ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçunu işledikleri tespit edildi. Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire BaşkanlığıOperasyonJandarma3. SayfaGüncelErcişVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van'da uyuşturucu operasyonlarında 92 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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