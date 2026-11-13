Van'da uyuşturucu operasyonlarında 92 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Van'da uyuşturucu madde imal veya ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 12 ilçede düzenlenen operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda 62 bin sentetik hap, 10 kilogram skunk, 1 kilogram metamfetamin ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçunu işledikleri tespit edildi. Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.