Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da düzenlenen operasyonlarda 22 kilo 243 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 1-15 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 22 kilo 243 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
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