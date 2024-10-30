Van\'da Uyuşturucu Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da sınır hattında 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetinde 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi."
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