Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van\'da Uyuşturucu Operasyonu
10.04.2026 21:20
Gevaş'ta durdurulan kamyonda 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda, hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 14 kilo 120 gram metamfetamin ile 60 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Toplamda 74 kilo 320 gram uyuşturucuyla yakalanan

kamyondaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'risk analizi' çalışmaları kapsamında Gevaş ilçesinde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Kamyonda narkotik köpeğiyle yapılan detaylı aramada, kasada gizlenmiş özel bir bölme tespit edildi. Gizli bölmede yapılan incelemede 14 kilo 120 gram metamfetamin ile 60 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

