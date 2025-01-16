VAN\'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kilo Metamfetamin ve Afyon Sakızı Ele Geçirildi

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VAN'ın Özalp ilçesi kırsalında 21 kilo 240 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 70 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesi Oymaklı Mahallesi Kurudere Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 8 Ocak saat 04.30 sıralarında arama tarama çalışması yaptı. Aramalarda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 8 çuval içerisinde 27 paket halinde 21 kilo 240 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 70 gram afyon sakızı ele geçirildi.