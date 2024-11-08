Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Gözaltı

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Van'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1-7 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 16,10 gram sentetik uyuşturucu, 100,46 gram esrar, 4 sentetik ecza, 1,83 gram eroin, 3,7 gram skunk, 53 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek", 46'sı hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.