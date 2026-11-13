Van\'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 92 şüpheli yakalandı

Van'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 92 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da uyuşturucu madde imal veya ticareti suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, Van'da uyuşturucu suçuna yönelik düzenlenen bu operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: Van'da düzenlenen 'Uyuşturucu madde imal veya ticareti' suçuna yönelik operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
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