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Van'da yapılan denetimlerde 416 sürücüye ceza uygulandı, 88 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Van'da yapılan denetimlerde 416 sürücüye ceza uygulandı, 88 araç trafikten men edildi

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 416 sürücüye 601 bin 366 lira ceza uygulandı ve 88 araç trafikten men edildi. Denetimler, trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla düzenlenmektedir.

Van\'da yapılan denetimlerde 416 sürücüye ceza uygulandı, 88 araç trafikten men edildi
11.12.2023 - 21:33,
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Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 416 sürücüye 601 bin 366 lira ceza uygulandı, 88 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 4-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 15 bin 710 aracın sorgulaması yapıldı, 416 sürücüye 601 bin 366 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 88 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da yapılan denetimlerde 416 sürücüye ceza uygulandı, 88 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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