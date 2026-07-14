Van'da Yaz Coşkusu Projesi Başladı - Son Dakika
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Van'da Yaz Coşkusu Projesi Başladı

Van\'da Yaz Coşkusu Projesi Başladı
14.07.2026 16:15
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İpekyolu'nda 1000'den fazla çocuk yazı etkinliklerle geçirecek, sosyal ve kişisel gelişim kazanacak.

Van'da, İpekyolu Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Yaz Coşkusu Projesi" başladı.

Proje kapsamında, 6-13 yaş grubundaki 1000'den fazla öğrenci yaz tatilini okullarda düzenlenen kurs ve etkinliklerle değerlendirecek.

Geleneksel sokak oyunları, zeka oyunları ve drama eğitimlerinin yer aldığı projede öğrenciler hem eğlenecek hem de sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

40 öğretmenin görev aldığı ve dört farklı branşı kapsayan projenin açılış programı Vankulu Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, projeyle çocukların yaz tatilini verimli ve mutlu bir şekilde geçirmelerini hedeflediklerini belirtti.

Projeyi bu yıl ikinci kez düzenlediklerini ifade eden Yeşilova, şunları kaydetti:

"Tek amacımız öğrencilerimizin mutlu olması. Sizlerin bugün oynadığı oyunlarla bizim çocukluğumuzda oynadığımız oyunlar birbirinden çok farklı. Sizleri biraz geçmişe götürerek babalarınızın ve dedelerinizin oynadığı oyunlarla tanıştırmak istiyoruz. Burada yeni arkadaşlıklar kuracak, güzel dostluklar edineceksiniz."

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Yılmaz da spor ve sanatın çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Sporun ve sanatın olmadığı yerde gelişimden söz edemeyiz. Amacımız, çocuklarımızın yaz boyunca hem eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirmeleri hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarıdır. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Volkan Turan ise geçen yıl dört okulda başlatılan projenin bu yıl 10 okula yayıldığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda daha da genişleyerek devam etmesini umut ediyoruz. Tüm odağımız öğrencilerimiz. Çocuklarımız babalarının oynadığı geleneksel oyunlarla tanışacak, kültürümüzün önemli bir parçasını deneyimleyecek. Yaz tatilini en güzel şekilde geçirmelerini hedefliyoruz. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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