Van'da Yaz Spor Okulları: Judo Kursu Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün, yaz spor okulları kapsamında açtığı judo kursu devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri amacıyla başlattığı yaz spor okulları sürüyor.

Bu kapsamda açılan judo kursunda antrenörler, bu alanda dünya şampiyonluğu olan Vanlı sporcu Işıl Sinem Aydın gibi sporcuların yetişmesine öncülük ediyor.

İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki kapalı spor salonlarında haftanın 4 günü uzman antrenörler eşliğinde eğitim gören öğrenciler, yaz tatillerini sporla değerlendirme imkanı buluyor.