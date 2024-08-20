Van'da yıkılan metruk yapıda bulunan 20 güvercin yavrusu rehabilite ediliyor - Son Dakika
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Van'da yıkılan metruk yapıda bulunan 20 güvercin yavrusu rehabilite ediliyor

Van'ın Tuşba ilçesinde yıkılan metruk binada bulunan ve koruma altına alınan 20 güvercin yavrusu doğal yaşama bırakılmak üzere rehabilite ediliyor.

20.08.2024 22:08
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Van'da yıkılan metruk yapıda bulunan ve koruma altına alınan 20 güvercin yavrusu şırınga ile besleniyorlar

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde yıkılan metruk binada bulunan ve korumu altına alınan 20 güvercin yavrusu doğal yaşamalına bırakılmak üzere rehabilite ediliyorlar.

Akköprü Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, kendisine ait metruk binanın yıkımı esnasında, yuvada 20 kır güvercini yavrusunu fark etti. Çalışmalara ara veren vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli parklar Van Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipleri yavru güvercinleri alıp tedavi ve rehabilitasyonları için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Koruma altına alınarak tedavilerine başlanan güvercin yavrularının yeniden doğaya bırakılacaklarını ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Merkezime yılın her mevsiminde, her ayında ve her gününde gelen yaban hayvanları tedavi edilip tekrar doğaya kazandırılarak ekolojik dengenin devamı için çalışma yapılmakta. Son olarak ta bir vatandaşımız çatısını yenilemek için yıktığında içerisinde kaya güvercinlerinin olduğunu gördü. Yavruları ne yapacağını bilmediği için bizi aradı. Bizde yavruları alıp merkezimize getirdik. Getirilen yavruların bazıları yeni yumurtadan çıkmış, bazıları da 1 hafta 15 günlük. Biz bunları bir anne şefkati ile besliyoruz. Önümüzde günlerde her hafta 4-5 güvercini doğaya salacağız. Merkezimiz egzotik hayvanlara da zor durumda kalmış bakıma muhtaç hayvanların bakımı yapıp doğaya kazandırıyoruz. Burada vatandaşımızın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü sokağa da atabilirdi kuşları. Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Doğada ateş yakarken, bahçesini temizlerken hem de çatısını yıkarken oralarda da canlıların yaşadığını bilmeli. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra temizliğini ve yıkımı yapmalı" dedi.

Kaynak: İHA

Tuşba, Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da yıkılan metruk yapıda bulunan 20 güvercin yavrusu rehabilite ediliyor - Son Dakika

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