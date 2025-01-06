Van'da Yoğun Kar Yağışı 493 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapadı

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Van beyaz örtüyle kaplandı: 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN - Van'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle İpekyolu'nda 19, Edremit'te 4, Başkale'de 31, Çatak'ta 100, Erciş'te 8, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 82, Muradiye'de 37, Özalp'te 33, Saray'da 12, Tuşba'da 35 ve Bahçesaray'da 92 olmak üzere toplamda 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını, bugün öğle saatlerine kadar Van merkez ilçelerde kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi konusunda da uyarılarda bulundu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.