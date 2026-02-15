Van'da Yoğun Kar Yağışı 76 Yeri Kapatmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'da Yoğun Kar Yağışı 76 Yeri Kapatmış

Van\'da Yoğun Kar Yağışı 76 Yeri Kapatmış
15.02.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da etkili kar yağışı nedeniyle 76 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, ekipler yol açma çalışıyor.

VAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 76 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışma başlatırken, Erciş ilçesine bağlı Sabanbüken Mahallesi'nde tek katlı evler adeta kara gömüldü.

Kentte dün etkili olan kar yağışı, kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kardan dolayı 31 mahalle ile 45 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının en etkili olduğu noktalardan biri olan Erciş'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Sabanbüken Mahallesi'nde kar kalınlığı önceki yağışlarla birlikte 2 metreyi aştı. Tek katlı evlerin pencerelerine kadar yükselen kar nedeniyle mahalleli evlerine ve ahırlarına ulaşabilmek için uzun süre kürekle kar temizledi. Kapı girişlerini açmaya çalışan vatandaşlar, zorlu kış şartlarına rağmen günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Mahallelilerden Zafer Yaşar (38), bu yıl son zamanların en yoğun kar yağışının yaşandığını belirterek, "Yerdeki kar kalınlığı neredeyse 2 metreyi aştı. Evimizden çıkabilmek için sürekli kürekle kar temizliyoruz. Burada hayat durma noktasına geldi diyebiliriz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Yoğun Kar Yağışı 76 Yeri Kapatmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:49
Bahar havası kısa sürecek Tarih verildi, sağanak geliyor
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
10:23
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı 11 kişi öldü, 10 yaralı var
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
09:45
İsimleri tek tek paylaştılar Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 11:29:46. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Yoğun Kar Yağışı 76 Yeri Kapatmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.