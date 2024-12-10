Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 51 Yaralı - Son Dakika
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Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 51 Yaralı

Van\'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 51 Yaralı

Van-Erciş kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 51 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Ozan Balcı, kazanın yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklandığını belirtti.

10.12.2024 11:37  Güncelleme: 11:38
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VALİ BALCI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4'Ü AĞIR 51 KİŞİ YARALANDI

Van Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile birlikte olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza bölgesinde bilgi alan Vali Balcı açıklamalarda bulundu. Zincirleme kazalarda 1 kişinin öldüğünü, 4'ü ağır 51 kişinin de yaralandığını belirten Vali Balcı şöyle konuştu:

"Van-Erciş kara yolunda yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklanan zincirleme trafik kazası meydana geldi. Maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 50'ye yakın vatandaşımız da yaralandı. İlk haber geldiğinde başka ambulanslarımız, sağlık personellerimiz olmak üzere arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz emniyet trafik, jandarma, itfaiye diğer ilgili kurum personelleri buraya geldi. Yaralıları hastaneye intikal ettirdik. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağılığı, yaralı olan vatandaşlarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Araçları kaldıracaklar. Yolu iki taraflı olarak trafiğe kapattık. Hızlı bir şekilde araçları kaldırdıktan sonra yol trafiğe açılacak. 4'ü ağır, toplam 51 yaralı var. Kazada Toplam 51 yaralı emniyet, jandarma ve karayolları ekiplerimizin verdiği bilgiye göre gizli buzlanma ve sisten kaynaklı bir zincirleme kaza"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 51 Yaralı - Son Dakika

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