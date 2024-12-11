Van'da Zincirleme Trafik Kazası

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Van- Erciş kara yolunda dün meydana gelen zincirleme trafik kazası anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zincirleme trafik kazası, belediyenin Muradiye ilçesi seferini yapan otobüsün iç güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otobüsün kazaya karışan araçlara çarpması ve yolcuların panikle dışarı çıktığı anlar yer alıyor.

Otobüs şoförü Harun Bucak, yaptığı açıklamada, sis ve gizli buzlanma nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Kazaya karışan araçların içerisine girmemek için otobüsü kaldırıma çıkarmaya çalıştığını anlatan Bucak, " Aracım kaldırımda durdu ve yolcularda bir sıkıntı olmadı. İndikten sonra 3 araç arkadan otobüse çarptı, bir araç da takla attı. Çok şükür yaralanmalarla bu faciayı atlattık. Daha büyük can kayıpları da olabilirdi." diye konuştu.