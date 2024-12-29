Van'da Zorlu Zirve Tırmanışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Zorlu Zirve Tırmanışı

Van\'da Zorlu Zirve Tırmanışı

Vadi Doğa Sporları Kulübü'nden 10 dağcı, Hayal Dağı'nın zirvesine tırmandı ve başarıyla döndü.

29.12.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 10 dağcı, Özalp ilçesindeki Hayal Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Araçlarla sabah saatlerinde ilçeye gelen kulüp üyeleri, 2 bin 800 metre rakımlı dağın zirvesine çıkmak için tırmanışa geçti.

Rehberler eşliğinde zorlu yolculuk sonrası karlı zirveye ulaşan dağcılar, fotoğraf çektirdikten sonra döndü.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, tipiye ve soğuk havaya rağmen zorlu tırmanışı başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kışın da faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Demez, "Ekibimizle zirveye ulaşmayı başardık. Önemli olan zoru başarmaktır. Etkinliğimize katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kış tırmanışlarımız sezon boyunca devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Özalp, Yaşam, Spor, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Zorlu Zirve Tırmanışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:51:01. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Zorlu Zirve Tırmanışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.