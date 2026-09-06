Van\'daki Akdamar Kilisesi\'nde 14. ayin Sahak Maşalyan başkanlığında başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 14'üncüsü yapılan ayin başladı.

Ayine katılmak üzere kente gelen din adamları ile ziyaretçiler, Gevaş iskelesinden teknelerle adaya götürüldü.

Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Krikor Damatyan ve Rahip Harutyun Damatyan, ziyaretçilerle bir süre sohbet etti.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan ayini Amerika Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Piskopos Mesrop Parsamyan yönetti.

Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayinde, katılımcılar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu.

Ayin için İstanbul'dan gelen Talin Kazancı, AA muhabirine, Akdamar Adası'nda bulunan kilisenin Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle ibadete açılmasını önemli bulduklarını söyledi.

Van'a ilk kez geldiğini belirten Kazancı, şunları kaydetti:

"Ayin için geldik. Van'ı çok beğendim. Burası mistik bir ortam. Çok güzel bir yer. Daha çok tanıtılsın. Neticede hepimiz bir gün toprağa karışacağız. Bunun dini, dili, ırkı yok. Türkiye'de bu konuda hiçbir sorun yaşamadık. Bundan sonra da çok daha güzel günlerde, savaşsız, barış içerisinde, mutlulukla, saadetle geçirelim günleri geçirmeyi diliyorum."

İstanbul'da yaşayan Mari Madlen Balyan ise "Burada ayinin her yıl yapılması önemli. Ayine ilk kez katılıyorum. Turla geldim. Van, Akdamar Adası, insanları çok güzel. Burayı çok beğendik. Organizasyon çok güzel." dedi.

Sağlık ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri ayin süresince bölgede görev yapıyor.

Töreni, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin ve Van Müze Müdürü Bülent Demir de izliyor.