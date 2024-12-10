Van'daki Kaza Anı Kamerada - Son Dakika
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Van'daki Kaza Anı Kamerada

Van\'daki Kaza Anı Kamerada

Van-Erciş kara yolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 51 kişi yaralandı. Kazanın anı bir şahıs tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

10.12.2024 16:18  Güncelleme: 16:19
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KAZA KAMERADA

Van-Erciş kara yolunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır, 51 kişinin ise yaralandığı iki kazadan ilki, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, hızla gelen araçlar, önlerindeki araçlara çarpıp taklalar attı. Dumanların yükseldiği o anda, kazadan kurtulan ve orada bulunanların ise bağırarak sağa sola kaçıştıkları görülüyor.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, Yaşam, Van, Son Dakika

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