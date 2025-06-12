Van'daki Keşiş Gölü Kanyonu Doğaseverleri Bekliyor - Son Dakika
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Van'daki Keşiş Gölü Kanyonu Doğaseverleri Bekliyor

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12.06.2025 13:24
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Van\'daki Keşiş Gölü Kanyonu Doğaseverleri Bekliyor
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Van'ın Erek Dağı ile Keşiş Gölü arasında yer alan kanyon, doğaseverler için keşfedilmeyi bekliyor.

Van'da bulunan doğa harikası kanyon keşfedilmeyi bekliyor

Doğanın kalbindeki saklı Cennet: Keşiş Gölü ile Erek Dağı arasındaki çiçeklerle bezenmiş kanyon

VAN - Van'ın Erek Dağı ile Keşiş (Turna) Gölü arasında bulunan doğa harikası kanyon ve çiçeklerle bezenmiş ova, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Gürpınar ilçesi sınırları içerisindeki Erek Dağı eteklerinde yer alan ve sarı çiçeklerle bezenen 2 bin 400 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan göl, rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Çok sayıda farklı kuş ve canlı türlerine de ev sahipliği yapan Keşiş Gölü, kentin yoğunluğundan ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Gelen ziyaretçiler doğayla iç içe zaman geçirerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor. Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor.

"Keşiş kanyonu ve çiçeklerle bezenen ova keşfedilmeyi bekliyor"

Vadi Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde yaklaşık 100 doğasever, araçlarla Keşiş Gölü'ne geldi. Burada kahvaltı yapan doğaseverler, Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez öncülüğünde yaklaşık 2 kilometrelik kanyon, yaklaşık 45 dakikalık yürüyüş sonra sarı ve mor çiçeklerin yer aldığı ovaya iniliyor.

Erek Dağı ile Keşiş Gölü arasında bulunan bir kanyon olduğunu ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Kanyondan çıktıktan sonra çiçek bahçesine gideceğiz. Sarı çiçekler bizi karşılayacak. Hemen önümüzde sodalı su kaynağı var. İnşallah onunda suyundan tatmış olacağız. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kanyona biz yıllardır geliyoruz. Dediğim gibi gruplar genelde burayı bilmezler. Sahip çıkmak lazım. Tanıtalım, gezelim, gezdirelim ama gezerken de doğayı koruyalım. Genelde insanlarımız doğaya çöp bırakıyor. Biz bunu sıklıkla yaşıyoruz. Lütfen doğayı temiz tutalım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'daki Keşiş Gölü Kanyonu Doğaseverleri Bekliyor - Son Dakika

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