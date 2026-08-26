Van'dan İstanbul'a Eroin Operasyonu - Son Dakika
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Van'dan İstanbul'a Eroin Operasyonu

Van\'dan İstanbul\'a Eroin Operasyonu
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109 kilo eroin, Kahramankazan'daki kargo merkezinde ele geçirildi; bir şüpheli yakalandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Van'dan İstanbul'a kargo yoluyla gönderilmek istendiği belirtilen 109 kilo 300 gram eroinin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki kargo aktarma merkezinde ele geçirildiğini açıkladı. Kargoyu İstanbul'da teslim alan bir şüpheli de suçüstü yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şube müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Van'dan İstanbul'a yüklü miktarda eroin gönderileceği bilgisi üzerine başlatılan çalışmada, Kahramankazan'daki kargo aktarma merkezinde narkotik dedektör köpeği tarafından şüpheli kargo tespit edildi. Kargoda yapılan aramada 109 kilo 300 gram eroin bulundu.

Dağıtım merkezindeki diğer kargolarda yapılan aramalarda ise 10 bin 917 paket kaçak sigara, 875 elektronik sigara ve 450 puro ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada, eroin bulunan kargoyu Bağcılar'da teslim alan şüpheli suçüstü yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu imalatçıları ve sokak satıcılarına yönelik operasyonların ülke genelinde sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Kahramankazan, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'dan İstanbul'a Eroin Operasyonu - Son Dakika

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