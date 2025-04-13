Van Depremi Şırnak'ta İçme Suyu Hattını Zarar Attı

Van merkezli depremde Şırnak'ta içme suyu hattı zarar gördü

ŞIRNAK - Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 3.6 ve 4.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Şırnak'ın içme suyunu karşılayan Mijin hattında hasar oluşturdu.

Edinilen bilgilere göre, deprem sonrası Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal Beldesi'ne bağlı Mijin köyünde bulunan ve Şırnak'ın içme suyunu karşılayan içme suyu boru hattında hasar meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından onarım çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

İçme suyu altyapısında meydana gelen hasarın, şehrin bazı kırsal bölgelerinde su kesintilerine neden olduğu öğrenildi. Yetkililer, en kısa sürede bölgeye su takviyesi yaparak sorunların giderileceğini bildirdi.