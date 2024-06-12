Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisinde Üç Boyutlu Haritalama Yöntemi Kullanıldı - Son Dakika
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisinde Üç Boyutlu Haritalama Yöntemi Kullanıldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kalp Merkezi, kalp ritim bozukluğu tedavisinde üç boyutlu haritalama yöntemini kullanarak başarılı sonuçlar elde etti. Bu yöntem sayesinde zor vakalarda da tedavi imkanı sağlanırken, tedavi süresi ve radyasyon oranı da azalmış oldu.

12.06.2024 13:53
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kalp Merkezinde, kalp ritim bozukluğu tedavisinde ilk kez "üç boyutlu haritalama" yöntemi kullanıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, hastanenin bölgede ileri sevk merkezi olması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Hastaneye çok sayıda merkez ve tıbbi cihaz kazandırdıklarını ifade eden Sarıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Kalp merkezimiz tüm imkanların bulunduğu bir yer. Kalp hastalarını sevk etmeden tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Çevre illerden de ciddi anlamda sevk alıyoruz. Ritim bozukluğu konusunda da birçok imkana sahiptik ama 3 boyutlu haritalama yöntemi yapılmıyordu. Biz de bu yönetimi hastanemize kazandırarak, tedavilerdeki başarıyı artırdık. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tayyar Akbulut ise "Bölgede klasik ablasyon yöntemle yakma işlemi yapıyorduk ancak zor vakalarda bu yöntemi yapamıyorduk. 3 boyutlu haritalama sistemiyle bu zor vakaları da tedavi etmeye başladık. Bir hafta içinde 5 hastanın tedavisini gerçekleştirdik ve hepsi de sağlıkla taburcu oldu. Haritalama sistemi kalbin anatomisini çıkarıp, sorun teşkil eden bölgeyi tespit ediyor. Hastanın tedavi olma şansı artıyor. Bu yönetim sayesinde tedavi süremiz ve radyasyon oranı azalıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisinde Üç Boyutlu Haritalama Yöntemi Kullanıldı - Son Dakika

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