Van Emniyetine 110 Yeni Araç Tahsis Edildi - Son Dakika
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Van Emniyetine 110 Yeni Araç Tahsis Edildi

Van Emniyet Müdürlüğü'ne 110 yeni araç hizmete alındı, güvenlik ve huzur vurgusu yapıldı.

18.10.2024 14:16
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Van Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 110 düzenlenen törenle hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen anahtar teslim töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, en önemli görevlerinden birinin emniyet ve asayişi sağlamak olduğunu söyledi.

Hizmete alınan yeni araçların vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara katkı sunacağını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız cadde ve sokaklarda rahat bir şekilde yürüyorsa, bahçelerinde, fabrikada rahat bir şekilde çalışıyorsa, işlerine, okuluna rahat gidiyorlarsa bu bizim için çok önemli. Van bir huzur şehri. Gece yarısına kadar insanlarımız cadde ve sokaklarda gezebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Bu konuda en büyük katkı polis ve jandarma teşkilatımızındır. Terörle mücadeleden huzur ve asayişin sağlanmasına, kaçakçılıkla mücadeleden siber güvenliğin sağlanmasına kadar hayatın her anlamında varlar. Allah eksikliklerini vermesin."

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise yeni araçların hayırlı olmasını dileyerek, "Güçlü devletin birinci şartı güvenliktir. İlimizin güvenliğiyle ilgili en ufak bir taviz vermeden hukuk ve demokrasi çerçevesinde çalışmalarımıza hassasiyetle devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızı özverili ve nitelikli personelimizle sürdüreceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından 110 yeni aracın anahtarları polis ekiplerine teslim edildi.

Duaların edildiği programa Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, hayırsever iş insanları ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Emniyetine 110 Yeni Araç Tahsis Edildi - Son Dakika

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