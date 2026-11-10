Van Erciş'te 61 yaşındaki kadına otomobil çarptı, kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van Erciş'te 61 yaşındaki kadına otomobil çarptı, kadın hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Erciş\'te 61 yaşındaki kadına otomobil çarptı, kadın hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erciş'te yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki kadına seyir halindeki otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybeden kadının ölümü sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gülşen Gündüz (61), hayatını kaybetti. Kaza sonrası çalan Gündüz'ün cep telefonunu açan vatandaşın, arayan kişiye acı haberi vermekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi, Van-Ağrı kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 DFM 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Gündüz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündüz'ü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gündüz, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

TELEFONU AÇAN VATANDAŞ ACI HABERİ VERDİ

Bu sırada kazada ölen Gülşen Gündüz'ün yerdeki cep telefonu çaldı. Çevredeki vatandaşlardan biri, telefonu açarak arayan kişiye cevap verdi. Vatandaş Gündüz'ün yakınlarına üzücü haberi vermekte zorlanırken, hastaneye gelmelerini istedi. Vatandaşın o anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
Yerel Haberler3. SayfaGüncelVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Kurtlar Vadisi’nin efsanesi geri dönüyor Cerrahpaşalılar film oluyor Kurtlar Vadisi'nin efsanesi geri dönüyor! Cerrahpaşalılar film oluyor
400 milyon Euro çöp oldu gitti Avrupa’nın en başarısız kulübü ilan edildiler 400 milyon Euro çöp oldu gitti! Avrupa'nın en başarısız kulübü ilan edildiler
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Çöp karıştırarak servet kazandı Eline geçen para inanılır gibi değil Çöp karıştırarak servet kazandı! Eline geçen para inanılır gibi değil
22:01
Yeni hedef Brahim Diaz Real Madrid’den Süper Lig devine
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
21:46
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
21:33
Volkan Demirel’e sürpriz talip
Volkan Demirel'e sürpriz talip
21:25
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
20:11
Artık abartıyorlar Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
19:45
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 22:35:19. #7.13#
SON DAKİKA: Van Erciş'te 61 yaşındaki kadına otomobil çarptı, kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android