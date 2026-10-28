Van Gevaş\'ta otobüste çantasında 1 kilo 32 gram metamfetamin bulunan yolcu tutuklandı

VAN'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yolculuk yapan C.A.'nın (59) çantasında 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A. tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, yolcu C.A.'nın çantasına uyuşturucu madde arama köpeği tepki verdi. Çantada yapılan aramada, 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

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