Van Gevaş\'ta otobüste çantasında 1 kilo 32 gram metamfetamin bulunan yolcu tutuklandı

Van Gevaş'ta otobüste çantasında 1 kilo 32 gram metamfetamin bulunan yolcu tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, 59 yaşındaki yolcunun çantasında 1 kilo 32 gram metamfetamin bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen yolcu tutuklandı.
VAN'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yolculuk yapan C.A.'nın (59) çantasında 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A. tutuklandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, yolcu C.A.'nın çantasına uyuşturucu madde arama köpeği tepki verdi. Çantada yapılan aramada, 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
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Kaynak: DHA
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