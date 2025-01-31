Van Gogh'a Ait Tablo Minnesota'da Keşfedildi

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Uzmanlar, ABD'nin Minnesota eyaletinde ikinci el olarak satın alınan bir tablonun, ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait olduğunu tahmin ediyor.

CNN'in haberine göre, sanat araştırmaları yapan "LMI Group International" firması, 2016'da bir koleksiyoner tarafından satın alınan ve 2019'da firmanın sahip olduğu tablonun, Hollandalı sanatçı van Gogh'a ait olduğunu belirledi.

Firmanın yönlendirmesiyle yapılan tuval örgüsü, boya pigmenti ve diğer özellikler üzerindeki incelemeler, tablonun 1889 yılında van Gogh tarafından Fransa'daki psikiyatri hastanesinde kaldığı dönemde yapıldığını ortaya koydu.

Tablonun Danimarkalı sanatçı Michael Ancher'in bir tablosundan esinlenilerek yapıldığını belirten firma yetkilileri, tablonun üzerinde bulunan saç örneğinin test yapılamayacak halde olduğunu kaydetti.

Eserde, ağ tamir eden beyaz sakallı yaşlı bir adamın tasvir edildiği yağlı boya tablosunun incelemeleri yıllar sürse de tablonun ünlü ressama ait olduğunun kesin olarak doğrulanması için Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Van Gogh Müzesi'nin onayı gerekiyor.

Yaşamı boyunca yaklaşık 900 tablo üreten Hollandalı ressam van Gogh'un, bipolar ve borderline kişilik bozukluklarından muzdarip olduğu düşünülse de bu hastalıklar hiçbir zaman kesin olarak teşhis edilemedi.