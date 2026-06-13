Van Gogh ile Kültürel Turizm Projesi

Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yürütülen "Tourist Destinations Through Van Gogh's Eyes" adlı uluslararası e-Twinning projesi kapsamında öğrenciler, Vincent van Gogh'un sanat anlayışını kendi ülkelerinin kültürel ve turistik değerleriyle buluşturdu.

Türkiye, Romanya, Hollanda, Yunanistan, Polonya, Portekiz ve İspanya'dan öğrencilerin katıldığı projede, gençler Van Gogh'un eserlerini ve sanat yaklaşımını inceleyerek, ülkelerindeki önemli turistik destinasyonları sanatçının üslubuyla yeniden yorumladı.

Yaklaşık 8 ay süren çalışma kapsamında öğrenciler, çevrim içi toplantılarla bir araya gelerek ortak sanat eserleri, dijital tasarımlar, posterler, üç boyutlu çalışmalar ve yapay zeka destekli içerikler hazırladı.

Projenin son ürünleri arasında Van Gogh'un Avrupa ülkelerini ziyaret ettiği kurgusal yolculuğu anlatan dijital hikaye kitabı da yer aldı.

"Van Gogh Türk sanatından etkilenir miydi diye düşündük"

Görsel Sanatlar Öğretmeni Gönül Göktepeoğlu, AA muhabirine, projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van Gogh'un yaşamını anlatırken öğrencilerden birinin "Van Gogh İstanbul'a gelmiş mi?" sorusunu yönelttiğini aktaran Göktepeoğlu, sanatçının İstanbul'u hiç görmediğini anlattığını söyledi.

Göktepeoğlu, bunun ardından öğrencilerle "Peki gelseydi nasıl olurdu?" sorusunun cevabını aramaya başladıklarını ifade ederek, "Daha önce Fransa'dayken Japon sanatından etkilenip eserler üretmiş. Acaba İstanbul'u görseydi Türk sanatıyla ilgili de etkilenip çalışmalar yapar mıydı diye düşündük. Bu sorudan yola çıkarak projeyi geliştirdik." diye konuştu.

Projeyi e-Twinning projesine dönüştürdüklerini aktaran Göktepeoğlu, "Yaklaşık 8 aydır Türkiye dahil 7 ülkeyle ve 170'i aşkın öğrenciyle 24 ortağımızla ki bunun 14'ü yabancı ortağımız. Lise çağındaki öğrencilerle böyle bir proje ortaya çıkardık ve şu an nihai aşamasındayız, ortaya çıkan ürünleri sergiliyoruz." dedi.

Yapay zeka araçlarını oldukça etkili kullandılar

Proje kapsamında öğrencilerin farklı ülkelerden akranlarıyla çevrim içi toplantılar gerçekleştirdiğini belirten Göktepeoğlu, böylece öğrencilerin İngilizce becerilerini geliştirdiklerini ve uluslararası ekip çalışması deneyimi kazandıklarını söyledi.

Öğrencilerin Van Gogh'un eserleri üzerine araştırmalar, sunumlar ve ortak sanat çalışmaları gerçekleştirdiğini dile getiren Göktepeoğlu, Van Gogh'un bazı eserlerinin parçalara ayrılarak farklı ülkelerdeki öğrenciler tarafından yeniden oluşturulduğunu aktardı.

Göktepeoğlu, yapılan çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Öğrenciler yapay zeka araçlarını oldukça etkili kullandılar. Dijital araçlar ile resim oluşturmayı öğrendiler, bunları posterlere çevirdiler. Grafik tasarım becerileri gelişti. Sonra renkli çalışmalar yaptılar, farklı teknikler denediler. Biz bunları üç boyutlu çalışmalarda, gündelik nesnelerde de kullandık. Taş boyama, ahşap üzerine çalışmalar, renk çalışmaları da yaptılar. Böyle bir deneyimi de oldu."

Van Gogh'un Avrupa yolculuğu hikayeye dönüştü

Projenin son ürünlerinden birinin ortak hazırlanan dijital hikaye kitabı olduğunu belirten Göktepeoğlu, hikayede Van Gogh'un sarı bir otobüsle ortak ülkeleri ziyaret ettiğini söyledi.

Göktepeoğlu, "Hikayede Van Gogh, her ülkede o ülkenin önemli ressamlarıyla tanışıyor, turistik yerlerini geziyor ve yerel lezzetlerini deneyimliyor. Biz bir turizm meslek lisesi olduğumuz için bu bölüm öğrencilerimiz açısından ayrıca anlam taşıdı." dedi.

Türkiye bölümünde ise Van Gogh'un Osman Hamdi Bey ile buluşturulduğunu ifade eden Göktepeoğlu, hikayenin ülkelerin önemli ressamlarını ortak bir yolculukta bir araya getirecek şekilde kurgulandığını anlattı.

Projeden elde edilen sonuçlardan memnun olduklarını dile getiren Göktepeoğlu, öğrencilerin süreç boyunca büyük heyecanla çalıştığını belirterek, "Onların mutluluğunu görmek, sanatı, resmi severek üretmelerine tanıklık etmek bir öğretmen olarak benim için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Proje Uluslararası EDICT dergisinde yayımlandı

İngilizce Öğretmeni Beyhan Özipek de e-Twinning'in Avrupa'daki okulları güvenli bir dijital ortamda bir araya getiren bir eğitim girişimi olduğunu belirtti.

Projelerin çevre, sanat ve farklı disiplinlerde yürütülebildiğini dile getiren Özipek, "Bu projeler sayesinde öğrenciler arasındaki takım çalışmasını geliştiriyoruz. Farklı kültürlere farklı bakış açılarıyla bakmalarını sağlıyoruz. Dijital yeterliliklerini artırıyoruz." dedi.

Proje sürecinde öğrencilerin çok sayıda dijital araç ve yapay zeka uygulaması kullandığını ifade eden Özipek, eğitimde yapay zekanın olumlu yönlerinden yararlanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Özipek, projenin uluslararası düzeyde de ilgi gördüğünü belirterek, Romanya'daki proje ortaklarından Garofita Docolin tarafından hazırlanan ve projeyi tanıtan bildirinin EDICT dergisinde yayımlandığını açıkladı.

Projenin akademik bir platformda yer almasının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Özipek, "Ayrıca projeden esinlenerek bir ortağımız öğrencileri ile bir çalışma yapıp Avrupa birinciliği kazandı. Bu da bizim için çok mutluluk verici." dedi.

Özipek, öğrencilerin süreç boyunca önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak, "Öğrenciler kültürel hoşgörü kazandı. İngilizceyi sadece sınıf içinde değil günlük yaşamın bir parçası olarak kullanma fırsatı buldu. Dijital becerilerini geliştirdiler, işbirliği yapmayı ve takım çalışmasını öğrendiler. Bunlar projenin başında ulaşmayı hedeflediğimiz kazanımlardı." diye konuştu.

Resimleri bana ilham verdi

Projede yer alan 9. sınıf öğrencisi Nefes Deniz Dündar, projenin kendisine önemli kazanımlar sağladığını belirterek, "Daha önce Van Gogh'u çok bilmiyordum. Resimleriyle pek ilgilenmezdim ama projeyle birlikte tanıdıkça sevmeye başladım. Resimleri bana ilham verdi." diye konuştu.

Projede yer alan 9. sınıf öğrencisi Hilal Karataş da "Proje sayesinde yabancı dilimi geliştirdim, yapay zekayı daha yakından tanıdım. Farklı kültürlerden arkadaşlar edindim ve farklı dilleri tanıma fırsatı buldum." ifadesini kullandı.