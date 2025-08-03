Van Gölü İçin Farkındalık Etkinliği

Van'ın Gevaş ilçesinde doğaseverler, Van Gölü'ne ve Alzheimer hastalığına dikkati çekmek için etkinlik gerçekleştirdi.

Gevaş Kaymakamlığı, Van Gölü Aktivistleri Derneği, Alzheimer Derneği Van Şubesi, Gevaş Belediyesi, Kızılay Gevaş Şubesi ve Gevaş Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 300 doğasever katıldı.

Etkinlik kapsamında Gevaş sahilinde buluşan, aralarında çocukların da bulunduğu dernek üyeleri ve gönüllüler, Van Gölü çevresinde temizlik yaptı, sahil kenarında boyadıkları duvara "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın", "Unutanları unutma", "Van Gölü ağlamasın" ve "Çöpünü doğaya atma" yazılarını yazdı.

Etkinlikte katılımcılar, Van Gölü'nün serin sularında yüzdü, şarkılar söyleyerek keyifli zaman geçirdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, Van Gölü'nün korunması ve kirliliğin önlenmesi için çeşitli etkinler düzenlediklerini söyledi.

Toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Anlamlı bir etkinlik düzenledik. Alzheimer hastalığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için 'Unutanları unutmayın' diyoruz. Doğanın önemine dikkati çekmek için gölde yüzdük, sahildeki çöpleri topladık. Buradaki duvarı boyadık, yazılar yazarak çevre temizliğinin önemini vurgulamak istedik. Sahilleri sürekli temiz tutmalıyız. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmesi gerekiyor. Van Gölü'nü gelecek kuşağa daha temiz bırakmak istiyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim."

Alzheimer Derneği Van Şubesi Başkanı Oya Orhun ise Alzheimer hastalığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini anlattı.

Orhun, "Sahildeki duvarı boyadık, çevre temizliği yaptık. Gençlerimizin müzik dinletisi oldu. Şarkılar söyledik. Vatandaşlarımızın duyarlılıklarını artırmayı amaçlıyoruz." dedi.