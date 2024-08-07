Van Gölü\'nde İnci Kefali Artışı: İnsanların Geçim Kaynağı

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VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin artışı dikkat çekiyor. Kaçak avlanmalara karşı alınan önlemlerle sayıları her geçen yıl çoğalan inci kefalinden kentteki birçok insan da geçimini sağlıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü'nde şu an 87 kayıtlı balıkçı teknesi olduğunu belirterek, "İnci kefali, kentte 15 bin insana geçim kaynağı olmakla birlikte ilin ve ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor" dedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ancak üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederek, yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin devamı için 15 Nisan- 15 Temmuz'da av yasağı uygulanıyor. Yasak boyunca karadan ve havadan jandarma, göl üzerinde Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak avlanmalara karşı sıkı denetimler yapıyor. Denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Yasak döneminde alınan önlemler sayesinde inci kefalinin boyu uzarken, sayısı da her geçen yıl artıyor. 9 ay boyunca gölde avlanan inci kefali, 15 bin kişiye ekmek kapısı oluyor.

'BALIKÇILIK YAPARAK 3 ÇOCUĞUNU OKUTUYOR'

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yaylıkala Mahallesi'nde 30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çikla (50), 3 çocuğunu balıkçılık yaparak okuttuğunu söyledi. Balıkçılığın kendisi için bir ekmek kapısı olduğunu belirten Çikla, "Evimize ekmek götürmek ve çocuklarımızı okutmak için bu işi yapıyoruz. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkıp göle açılıyoruz, sonra da oltalarımızı göle atarak balık avlıyoruz. Yaz aylarında sabah saat 04.00'te uyanıyoruz, sonra da teknelerimizle göle açılıyoruz. Tuttuğumuz balıkları limana getirip, toptancılarımıza veriyoruz. Kilosunu 25 liradan satıyoruz. Çok zahmetli bir iş, herkes bu işi yapamaz. Yaklaşık 15 bin insan bu işle geçimini sağlıyor. Bu yıl yağışların iyi yağması ile beraber balık üremesi iyi geçti. Balık popülasyonu 2 ay sonra belli olur. Bu yıl umutluyuz" dedi. Yaylıkaya Mahallesi'nde yaşayan Ekrem Tan da 15 yıldır balıkçılık yaptığını, bu sayede geçimini sağladığını söyledi.

AVCILIK KIŞ AYLARINDA YAPILIYOR

Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ise inci kefalinin ilin ve ülkenin ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Demir, "Dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşayan inci kefali, av sezonu 16 Temmuz itibarıyla başladı ve balıkçılarımız 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını göle attı. Bu yıl üreme alanlarındaki su debilerinin yüksek olması ve koruma çalışmalarının başarılı olmasından dolayı, Van Gölü ve Erçek Gölü'ne yoğun yavru balık beklemekteyiz. Van Gölü'nde toplam 87 adet, Erçek Gölü'nde 2 adet olmak üzere toplam 89 adet kayıtlı balıkçı gemisi inci kefali avcılığı yapmaktadır. Van Gölü'nde kış aylarında inci kefali avcılığı daha zahmetli olmasına rağmen, çoğunlukla bu aylarda avcılık yapılmaktadır. Bunun nedeni, balıkların kış aylarında sürü halinde gezmeleri, bu ayda tüketimin fazla olmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Yazın balığa çıkıldığında 30 ila 70 kilogram balık avlanırken, kışın bu 300 ila 400 kilogram civarındadır. İnci kefali, havzada 15 bin insanın geçim kaynağını olmakla birlikte hem ilin hem de ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktadır" diye konuştu.