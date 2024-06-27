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Van'ın Erciş ilçesinde botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Çelebibağı Mahallesi'nde şişme botla Van Gölü'ne açılan 2'si kadın 4 kişinin geri dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

İnsansız hava aracı ve gece görüş kameralarıyla bölgeyi tarayan ekipler, botlarla da gölde arama yapıyor.

Arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelen kaybolan kişilerin yakınları da umutla ekiplerden iyi haber gelmesini bekliyor.