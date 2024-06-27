Van Gölü'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Van Gölü'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı

Van Gölü\'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı

Van'ın Erciş ilçesinde botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 2'si kadın 4 kişiyi bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi. İnsansız hava aracı ve gece görüş kameralarıyla yapılan arama çalışmalarında, ayrıca botlarla da gölde arama yapılıyor. Kaybolan kişilerin yakınları ise umutla iyi haber bekliyor.

27.06.2024 01:33
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Van'ın Erciş ilçesinde botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Çelebibağı Mahallesi'nde şişme botla Van Gölü'ne açılan 2'si kadın 4 kişinin geri dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

İnsansız hava aracı ve gece görüş kameralarıyla bölgeyi tarayan ekipler, botlarla da gölde arama yapıyor.

Arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelen kaybolan kişilerin yakınları da umutla ekiplerden iyi haber gelmesini bekliyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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