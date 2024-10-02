Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin için arama çalışmaları devam ediyor

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Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Rojin Kabaiş'in (21) bulunması için arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor. Bugün Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazı kullanılacak.

02.10.2024 10:16
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül günü saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Polisin araştırmasında Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

VAN GÖLÜ SAHİLİNDE CEP TELEFONU VE KULAKLIĞI BULUNMUŞTU

28 Eylül'de Kabaiş'in arkadaşlarının, Van Gölü sahilinde yaptığı aramada Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu; telefon incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi. Telefonla konuştuğu annesine ise markete su ve kek almaya gideceğini söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri 5'inci günde de çalışmalarını sürdürüyor. Van Gölü sahilinde Çevik Kuvvet polisleri, polis atlı birlikleri, göl üzerinde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışması yapıyor. Ekipler, sahil kenarında bulunan Bardakçı Mahallesi'nde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dün mahalledeki evler, evlerin bahçeleri ve metruk binalar didik didik arandı.

SONAR CİHAZI KULLANILACAK

Bugünkü çalışmalarda ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazı kullanılacak. Ekiplere takviye olarak da Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelecek olan polis teknesi de göl üzerinde diğer ekiplere destek verecek.

Van\'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin için arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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