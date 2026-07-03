Van Gölü'nde Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde botla açıldıkları Van Gölü'nde mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi polis ekiplerince kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan'ın Kıyıdüzü köyünden zodyak botla Van Gölü'ne açılan 4 yetişkin ve 3 çocuğun mahsur kaldığı ihbarı alındı.
Bunun üzerine vatandaşların kurtarılması için İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kısa sürede mahsur kalanlara ulaşan ekipler, bottaki 7 kişiyi güvenli şekilde tahliye ederek Tatvan Polis Kampı yerleşkesindeki iskeleye getirdi.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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