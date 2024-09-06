Van Gölü'nde Şampiyon Atlar Antrenman Yapıyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde Şampiyon Atlar Antrenman Yapıyor

Van Gölü\'nde Şampiyon Atlar Antrenman Yapıyor

Türkiye'deki önemli yarışlarda boy gösteren şampiyon yarış atları, sakatlıkları sonrası getirildikleri Van Gölü'nde eğitmenleri eşliğinde yaptırılan antrenmanlarla form tutuyor. Atlar, gölün tuzlu ve sodalı suyunda yüzdürülerek tedavi ediliyor ve güçlenerek yarışlara hazırlanıyor.

06.09.2024 12:51
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Türkiye'deki önemli yarışlarda boy gösteren şampiyon yarış atları, sakatlıkları sonrası getirildikleri Van Gölü'nde eğitmenleri eşliğinde yaptırılan antrenmanlarla form tutuyor.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Erciş ilçesinde yarış atı yetiştiriciliği yapan Özkan Bayraktar, birçok ilde düzenlenen yarışlarda sakatlanan ya da yorgun düşen atların bakım ve tedavilerini yapıyor.

Bayraktar, kumsalda koşturarak form tutmalarını sağladıkları atları, gölün tuzlu ve sodalı suyunda yüzdürüyor. Bayraktar, antrenmanlarla güçlenen atları yeniden hipodromlara gönderiyor.

"Gölün tuzlu suyu sodalı suyunda şifa buluyorlar"

Yıllardır at bakıcılığı yaptığını belirten Bayraktar, AA muhabirine, atların gölde yaptıkları antrenmanlar sayesinde güç topladıklarını söyledi.

Antrenman yaptığı atlarla yarışlarda önemli derecelerin kazanıldığını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Özellikle tendon ve lif gerilmeleri oluşan atları buraya getiriyoruz. Van Gölü'nün tuzlu suyu sodalı suyunda şifa buluyorlar. Burada tedavilerini yapıp, yüzdürüp ve dinlendirdikten sonra yarışlarda koşuyorlar. Bunun sonucunda iyi dereceler aldık. Göl suyunun onların sakatlıklarına iyi geldiğini gördük. Seyislerimizin gözetiminde yarışlara hazırladığımız atlar, iyi koşuyor. Bunun sonuçlarını gördük." dedi.

"Tedavi ettiğimiz birçok at yarış kazandı"

Ağabeyi ile atları yarışlara hazırlayan Serkan Bayraktar ise "Burada at çiftliğimiz var. Hipodromlarda sakatlanan atları bize gönderiyorlar. Her türlü bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Sakat atları tedavi ettikten sonra hipodromlara gönderiyoruz. Tedavi ettiğimiz birçok at yarış kazandı." dedi.

Seyis Emrah Şeker, "Ayaklarında sorun olan, özellikle tendon ayaklar için iyi neticeler aldık. Burada iyileşen birçok at yarışlara döndü. En son iki atı gönderdik ve başarı elde ettiler. Atları tuzlu ve sodalı suda yüzdürüyoruz. Suyun faydalarını gördük. Antrenmanları süren atları Elazığ ve Diyarbakır'a göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Şampiyon Atlar Antrenman Yapıyor - Son Dakika

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