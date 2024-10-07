Van Gölü\'nde Su Altı Yapıları Belgelendi

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Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis kıyılarında görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Sıcaklıkların artmasına bağlı buharlaşma ve yağışların azalmasıyla seviyesinde düşme yaşanan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde, geçmişte su altında kalan yapılar görünür hale geldi.

Sanat tarihçisi Mesut Gül, Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde bulunan adacığın çevresinde görülen su altındaki yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yaptı.

Gül, AA muhabirine, kıyı şeridindeki adacığın etrafında yerleşim kalıntıları olduğunu düşündükleri alanda çalışma yapmaya karar verdiğini söyledi.

Dronla çekilen görüntülerde alanda düzgün kent planı olduğunun görüldüğünü anlatan Gül, "Bölgedeki Urartu yerleşimlerinden dolayı benzerlik taşıdığını düşündüğümüz alanın Orta Çağ'da da kullanıldığını düşünmekteyiz. Alanın havadan fotoğraflarına bakıldığında bir sahil kenti olduğu görülüyor ama Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak yerinde incelemeler ve araştırmalarla daha detaylı bilgilere erişileceğini düşünmekteyiz." dedi.