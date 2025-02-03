Van Gölü'nde Tarihi İskeletler Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
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Van Gölü'nde Tarihi İskeletler Gün Yüzüne Çıktı

Kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde Pargat İskelesi kalıntıları ortaya çıktı, tarihe ışık tuttu.

03.02.2025 23:11
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Van Gölü'nün çekilmesiyle tarih gün yüzüne çıktı

-Asırlık Pargat İskelesi kalıntıları ortaya çıktı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Esenkıyı köyünde son yıllarda yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suları çekilen Van Gölü sahilinde asırlık Pargat İskelesi'nin kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Van Gölü ile kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü arasında adeta bir ada gibi konumlanan ve tarih boyunca Van ile deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan Esenkıyı köyü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor. Pargat İskelesi, yüzyıllar boyunca bölge halkı için önemli bir ulaşım noktası olarak kullanıldı. Özellikle Van Gölü'nün ulaşım ağında kritik bir rol oynayan iskele, Adilcevaz ve çevresindeki köylerden Van'a ve diğer ilçelere ulaşımı kolaylaştırdı. Ancak zamanla teknolojik gelişmeler ve karayolu ulaşımının yaygınlaşmasıyla iskele işlevini yitirdi. Şimdi ise suların çekilmesiyle birlikte, bu tarihi yapı yeniden gündeme geldi.

Esenkıyı köyü sakinlerinden Emrah Koçaklı, köylerinin Van Gölü ve Arin Gölü arasında stratejik bir konumda olduğunu belirterek, "Köyümüz, bölgenin ulaşımında beşiklik yapmış tarihi bir yerdir. Van'ın Erciş, Ağrı'nın Patnos, Muş'un Malazgirt ilçeleri ve Adilcevaz'a yakın bir noktadadır. Bu iskele sayesinde Van'a ulaşım sağlanıyormuş. Biz o dönemi görmedik ama büyüklerimiz hep böyle anlatırdı. Şimdi sular çekilince iskelenin kalıntıları ortaya çıktı. Bu iskele, bölgemizin tarihi ve kültürel mirasının bir parçası. Sular çekilince ortaya çıkan bu kalıntılar, gelecek nesillere aktarılmalı. Turizme kazandırılırsa, hem bölgemizin tanıtımına katkı sağlar hem de ekonomik anlamda fayda getirir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Tarihi İskeletler Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika

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