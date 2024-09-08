Akdamar Adası'nda Geleneksel Ayin Yapıldı - Son Dakika
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Akdamar Adası'nda Geleneksel Ayin Yapıldı

Akdamar Adası\'nda Geleneksel Ayin Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki kilisede bu yıl 12'ncisi yapılan ayin sona erdi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve din adamlarıyla gerçekleştirilen ayine katılanlar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu.

08.09.2024 14:16
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Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki kilisede bu yıl 12'ncisi yapılan ayin sona erdi.

Gevaş ilçesindeki iskeleden sabah saatlerinde, beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Kıdemli Peder Drtad Uzunyan bir süre ziyaretçilerle sohbet etti.

Akdamar Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup din adamları ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen ayini Uzunyan yönetti.

Katılımcıların mum yaktığı, dua ettiği ve ilahiler okuduğu ayine başkanlık yapan Maşalyan, gazetecilere, yıllık ayinlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl da geleneksel ayin için Akdamar Adası'nda bulunduklarını anlatan Maşalyan, " İstanbul, Ermenistan, ABD ve Almanya gibi dünyanın pek çok yerinden gelen hac ziyaretçileri ile geleneksel ibadetimizi yaptık. Yüreğimiz mutlulukla dolu. Adaya her geldiğimizde buranın imarının daha da yetkinleştiğini görüyoruz. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Sayın Valimiz Ozan Balcı'ya gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tarihi mabetlerde ibadet yapmanın önemine değinen Maşalyan, "Geldik ve huzur içinde ibadetimizi gerçekleştirdik. Bu gibi tarihi yerler ülkenin büyük kazancı. Bu toprakların çok renkli, çok kültürlü, çok dinli geçmişine tanıklık ediyorlar ki bunların korunması ve turizme açılması herkes gibi bizim de en büyük temennimiz. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Maşalyan, ayine katılanlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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